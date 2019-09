VIDEO. Ouragan Dorian : aux Bahamas, un ministre filme sa maison inondée par des vagues de près de six mètres

Les vagues montent jusque sous ses fenêtres, pourtant situées à six mètres de hauteur. Le ministre de l'Agriculture des Bahamas, Michael Pintard, a filmé l'intérieur de sa maison inondée par l'ouragan Dorian, lundi 2 septembre.

"C'est l'eau qui frappe ma bow-window qui est pourtant extrêmement haute. Evidemment, je suis déjà sous l'eau", commente-t-il, en montrant la pièce remplie d'eau boueuse. "La pièce culmine à au moins six mètres de haut", relève le ministre, précisant que ses voisins sont dans une "situation bien pire que la sienne et celle de sa famille".

