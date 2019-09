Ouragan Dorian : paysages de désolation aux Bahamas à Marsh Harbour

Marsh Harbour, aux Bahamas, était un joli petit village avec d'immenses habitations en bois. Désormais, c'est un entrelacs de débris et de végétation, brassés par l'ouragan. Il faut marcher sur les maisons pour pouvoirs accéder aux survivants. "On essaye de faire sécher nos affaires", dit un homme désabusé. Dans ce quartier pauvre peuplé"d’Haïtiens, on tente de s'organiser pour survivre. "On n'a pas encore trouvé de l'eau", déplore un homme.

Attente à l'aéroport

Beaucoup sont morts ici et aucune équipe de secours n'est arrivée jusqu'à ce quartier. Personne ne sait où aller, les gens errent et voudraient être évacués. Or, pour quitter l'île, la seule solution est l'avion ou l'hélicoptère. Des entreprises envoient des appareils à leurs salariés, mais les autres doivent attendre à l'aéroport. Les malades, enfants et femmes, sont désormais prioritaires.