Ouragan Dorian : les images de l’œil de la tempête filmée par un avion "chasseur d'ouragan"

Ces images ont été enregistrées par un avion-chasseur d'ouragan. Cet appareil a pu atteindre l’œil du cyclone Dorian. À bord, ils sont au minimum cinq : pilotes, copilotes et météorologues. Leur mission : transmettre le plus d'informations possible aux autorités américaines sur la puissance de l'ouragan. Un des membres de l'équipage, Garrett Black, était à bord au moment où les images ont été prises. "C'est très émouvant de réaliser qu'on est au centre d'un ouragan de catégorie cinq", confie le météorologiste de l'US Air Force. Le Lockheed WC-130 doit s'approcher de l’œil du cyclone.

Des informations fondamentales qui pourront sauver des vies

La première étape est d'enregistrer grâce à son nez la pluviométrie et la vitesse du vent. Arrivé au centre, l'avion lance une sonde pour mesurer la pression, la température, l'humidité et la vitesse des vents. Un deuxième passage est ensuite nécessaire pour récolter toutes les données. Vient enfin la dernière et quatrième étape : l'avion transmet par satellite toutes les informations collectées. Des informations fondamentales qui pourront sauver des vies.