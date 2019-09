Ouragan Dorian : les évacuations se poursuivent en Floride

Passé de la catégorie 5 à la catégorie 3 en quelques heures, l’ouragan Dorian se rapproche progressivement des côtes de Floride, tout en continuant ses ravages sur les Bahamas. “La ville de Fort Pierce, où je me trouve, est à l’arrêt depuis hier. Les évacuations se poursuivent de manière préventive, quasiment tous les magasins étaient fermés le lundi 2 septembre”, précise Stéphanie Desjars, envoyée spéciale dans cette ville balnéaire.

Un cyclone qui se déplace vers le Nord

Même si le cyclone Dorian est encore situé au large, et même si sa puissance décroît progressivement, “la population de la région reste très méfiante et espère des dégâts mineurs”, raconte la journaliste de France 2. Derrière elle, un véhicule de police barre l’accès aux ponts côtiers et aux plages. A priori, l’ouragan devrait poursuivre sa route plus au nord, vers la Géorgie et la Caroline du Nord.