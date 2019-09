Ouragan Dorian : état d'urgence sur la côte est des États-Unis

L'ouragan approche à Fort Pierce en Floride (États-Unis). On ne sait pas combien de ces bateaux résisteront aux vents violents et aux vagues dans la marina. Ici peu de plaisanciers ont réussi à trouver une place au sec sur cale. Ce père et son fils s'estiment chanceux d'en avoir trouvé une pour leur bateau trop vieux pour être assuré. "C'est un peu cher, mais votre bateau est en sécurité, enfin plus que s’il reste dans l'eau", assure Tim Russel habitant de Fort Pierce. Ce sont leurs derniers préparatifs avant la tempête.

Ils quittent leur maison avec l'espoir de la retrouver bientôt intacte

Cela fait deux jours que cette ville côtière se prépare et se barricade minutieusement. Les portes et les fenêtres sont obturées contre vents et marées. Encore faut-il pouvoir dénicher de grandes planches. Cette famille vient de fermer solidement avec des planches de bois toutes les ouvertures de leur maison et fait désormais les valises. Ils se sont décidés à partir pour mettre la famille à l'abri. Ils quittent leur maison avec l'espoir de la retrouver bientôt intacte.

