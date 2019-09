Ouragan Dorian : deux Français racontent comment ils ont tout perdu

De leur maison aux Bahamas il ne reste qu'un tas de bois. Installés depuis dix ans aux Bahamas, Dominique et Christine Blanchard avaient investi toutes leurs économies dans une villa. Mais l'ouragan Dorian a tout dévasté. Le couple n'avait pas assuré sa maison à cause des prix trop élevés dans cette région régulièrement balayée par les cyclones. Les deux sinistrés sont aujourd'hui hébergés chez des amis en France.

1 500 personnes toujours portées disparues

Sans toit, ni papiers officiels, Dominique et Christine tentent de se reconstruire, mais face à l'ampleur des démarches administratives, ils se sentent désemparés. "Je voudrais seulement exister maintenant, j'ai l'impression d'être encore plus mort que si j'étais enterré six pieds sous terre", confie au téléphone le sinistré. Malgré l'épreuve et le traumatisme, le couple s'estime chanceux d'avoir survécu. L'ouragan Dorian a fait plus de 50 morts et 1 500 disparus.

