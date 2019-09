Ouragan Dorian : des dégâts sans précédent aux Bahamas

C'est un quotidien dévasté que l'on découvre lundi 2 septembre aux Bahamas. Certaines des habitations sont complètement broyées et des voitures sont cabossées par l'ouragan Dorian. Les Bahaméens viennent de vivre une nuit de cauchemar. Filmé depuis l'espace, l'ouragan Dorian a de quoi impressionner. Il stationne actuellement au-dessus des Bahamas. "On ne peut pas sortir, l'hôtel est bloqué. On ne laisse plus personne sortir car l'ouragan tourner et tourne et est de plus en plus grand", témoigne un touriste français sur place. Depuis dimanche 1er septembre au soir, l'archipel est comme balayé par l'ouragan.

Des vents de plus de 300 km/h ont arraché les toits des maisons

"Il y a de l'eau partout autour de nous, vous pouvez voir que les vagues atteignent le balcon", explique un témoin. Par endroits, des vents de plus de 300 km/h ont arraché les toits des maisons et souvent terrifié leurs occupants. Partout dans le pays, les appels au secours des sinistrés se multiplient. Le Premier ministre bahaméen a dit s'attendre à un bilan catastrophique. "Nous sommes face à un ouragan d'une violence telle que nous n'en n'avos jamais vue dans l'histoire des Bahamas", assure Hubert Minnis, Premier ministre des Bahamas. Aucun bilan humain n'a été communiqué, mais selon les premières estimations, 70.000 habitants de l'archipel auraient été touchés par l'archipel.

