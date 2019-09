Ouragan Dorian : au moins cinq morts aux Bahamas

Les îles des Bahamas n'ont plus rien de paradisiaque. Sur l'archipel, l'ouragan Dorian se déchaîne. Avec des vents à 200 km/h et des pluies diluviennes, la catastrophe a déjà fait cinq morts. Dans des images impressionnantes, le ministre de l'Agriculture des Bahamas, Michael Pintard, a filmé l'intérieur de sa maison d'où il peut observer la montée des eaux : "Il y a six ou sept mètres au-dessus du niveau de la mer".

61 000 sinistrés

Rétrogradé cette nuit en catégorie 3, il reste extrêmement dangereux, surtout qu'il se déplace lentement. Les conséquences de son passage sont rudes : des pans entiers de maisons emportées, des voitures envolées, des arbres arrachés, des quartiers ravagés. "Dans quoi on est ?", demande une habitante, peinant à reconnaître sa maison. Dans la nuit, les premiers évacués ont pu être pris en charge par les garde-côtes américains. Au moins 61 000 personnes auraient besoin d'aide alimentaire, d'après l'Organisation des Nations unies.