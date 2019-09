La tempête Humberto arrive aux Bahamas, déjà dévastées par Dorian

La tempête pourrait affecter la distribution de l'aide humanitaire à Abaco et Grand Bahama, où les dégâts sont énormes.

Après Dorian, Humberto ? Une tempête tropicale, baptisée Humberto, s'approchait dans la nuit de vendredi à samedi 14 septembre du nord de l'archipel des Bahamas déjà dévasté début septembre par l'ouragan Dorian, lequel a été cité comme un exemple de "crise climatique" par le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres.

Selon le Centre national des ouragans (NHC) américain, Humberto se trouvait samedi à 3 heures GMT à l'est de l'île d'Abaco et se déplaçait lentement vers le nord-ouest. Un avis de tempête a été émis pour tout le nord-ouest des Bahamas, dont l'île de New Providence qui abrite la capitale Nassau, ainsi que les îles d'Abaco et de Grand Bahama déjà ravagées par Dorian.

Ralentir l'aide humanitaire

Selon le NHC, Humberto se transformera probablement en ouragan "d'ici deux ou trois jours". Il remontera ce weekend et en début de semaine prochaine vers le nord, en longeant la côte est de l'Etat américain de Floride. Le chef des services météorologiques des Bahamas, Trevor Basden, a évoqué des vents de 100 km/h et de fortes pluies, entre 5 et 15 cm d'eau, qui pourraient provoquer des inondations sur des sols déjà saturés après le passage de Dorian il y a une dizaine de jours.

La tempête pourrait également affecter la distribution de l'aide humanitaire à Abaco et Grand Bahama, où les dégâts sont énormes. Les aéroports de ces deux îles ont rouvert mais les vols commerciaux y sont limités. "Le mauvais temps va ralentir les opérations logistiques" alors qu'Abaco a "grand besoin d'essence et d'eau", a prévenu le porte-parole de l'Agence bahaméenne des situations d'urgence (Nema), Carl Smith.