L'ouragan Dorian frappe les Bahamas de plein fouet

"Nous sommes face à un ouragan (...) comme nous n'en avons jamais vu dans l'histoire des Bahamas", a déclaré dimanche 1er septembre, Hubert Minnis, le premier ministre de cet archipel caribéen de quelques 700 îlots situé entre la Floride, Cuba et Haïti. L'ouragan Dorian s'est abattu dimanche sur l'arichpel avec des pluies torrentielles et des vents frôlant les 300 km/h, un niveau sans équivalent dans l'histoire de cet archipel des Caraïbes.

L'ouragan de catégorie 5, qualifié de "catastrophique" par le Centre national des ouragans américain (NHC), a touché terre à Elbow Cay, sur les îles Abacos dans le nord-ouest des Bahamas."C'est probablement le jour le plus triste de ma vie", a déclaré Hubert Minnis, en larmes.

Des vidéos postées sur les réseaux sociaux montrent des voitures renversées, des poteaux téléphoniques et des arbres arrachés par le vent et des habitations gravement endommagées.

An Instagram follower sent me this

video from the Bahamas which she said was sent to her by her friend in Nassau #hurricanedorian pic.twitter.com/6WZEDUAKjX