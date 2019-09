Dorian : l'interminable attente des habitants de Floride

Pour les habitants redoutant l'arrivée de l'ouragan Dorian, l'attente est interminable. "Je me trouve ici sur l'une des zones les plus exposées de la côte de Floride (États-Unis), l'une de ces zones basses qui feront partie des premières évacuées si l'ordre en est donné", explique la journaliste Stéphanie Desjars, en duplex depuis Fort Pierce, en Floride. "Il y a encore beaucoup de promeneurs sur la côte, mais je peux vous dire que l'inquiétude est très palpable. Chacun croise les doigts pour que l'ouragan passe le plus loin possible au large de ces côtes", ajoute-t-elle.

"On s'inquiète à partir d'un ouragan de catégorie 4"

"Un résident m'a dit tout à l'heure : 'Vous savez, en Floride, on a l'habitude, mais quand même, on commence à s'inquiéter à partir d'un ouragan de catégorie 4'. Eh bien, Dorian est un monstre de catégorie 5. Dans un jour et demi, ces vents violents vont balayer cette côte, démonter cette mer aujourd'hui paisible. Le risque de vagues submersives est aussi très important. Les gens, ici, se sont préparés et barricadés. Ils ont rempli leur frigo et attendent, avec l'espoir que Dorian ne cause pas de catastrophe majeure en Floride", conclut Stéphanie Desjars.

