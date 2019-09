DIRECT. L'ouragan Dorian, qui a fait au moins 5 morts, est rétrogradé en catégorie 3

Ce qu'il faut savoir

"Nous sommes sous l'eau", a écrit dans un SMS une habitante de l'île de Grand Bahama, celle située la plus à l'ouest des Bahamas. Mardi 3 septembre, l'ouragan Dorian, qui a fait au moins 5 morts, continue de se déchaîner sur l'archipel des Caraïbes. Rues inondées, toitures emportées, arbres déracinés, maisons submergées par les vagues : l'ouragan, rétrogradé en catégorie 3, a semé le chaos.

>> Ouragan Dorian : cinq chiffres pour comprendre le potentiel dévastateur de ce "monstre" atmosphérique.

Mardi, l'ouragan se trouve toujours au-dessus de l'île de Grand Bahama, affectée par des pluies torrentielles et des vents "catastrophiques", a souligné le Centre national des ouragans américain (NHC) dans son bulletin. La tempête se rapproche de la côte est de la Floride et gagnera ensuite les côtes de Géorgie et de Caroline du Sud mercredi soir et jeudi, selon le centre.

>> CARTE. Suivez en direct la trajectoire de l'ouragan Dorian, qui vient de frapper les Bahamas.

Rétrogradé en catégorie 3. L'ouragan s'est légèrement affaibli dans la nuit de lundi à mardi, avec des vents d'environ 205 km/h au-dessus de l'archipel des Bahamas, ont annoncé les services météo américains.

Un million d'habitants évacués. Le gouverneur de Caroline du Sud, Henry McMaster, a déclaré dimanche l'état d'urgence, ordonnant l'évacuation obligatoire de la côte de l'Etat. Quelque 800 000 habitants sont concernés. Une évacuation obligatoire a également été ordonnée pour les régions côtières des comtés de Palm Beach et Martin, en Floride, et pour six comtés côtiers de Géorgie.

Des dégâts "sans précédent". Le Premier ministre des Bahamas Hubert Minnis a évoqué des dégâts "sans précédent" causés par les pluies torrentielles et les vents violents qui se sont abattus sur l'archipel. Selon de premières évaluations sur le terrain, 13 000 maisons pourraient avoir été endommagées ou détruites.