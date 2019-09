Bahamas : les survivants de l'ouragan Dorian plongés en plein chaos

C'était un immense village de petites habitations en bois, près du centre-ville de Marsh Harbour. C'est maintenant un entrelacs de débris, de containers et de végétation brassés par l'ouragan. Il faut marcher sur les maisons pour enfin accéder aux survivants. Dans ce quartier pauvre, la communauté haïtienne tente d'organiser la survie. Aucune équipe de secours n'est encore arrivée jusqu'ici.

Les malades, les femmes et les enfants d'abord

Pour quitter l'île, les avions et hélicoptères sont la seule solution. Sur le tarmac de l'aéroport, qui a enfin séché, de petits avions arrivent au compte-gouttes. Une famille a fait venir un avion privé des États-Unis. Des entreprises envoient aussi des appareils récupérer leurs salariés. Pour les autres, c'est l'attente. Ce seront d'abord les malades, les femmes et les enfants qui partiront, laissant derrière eux Marsh Harbour et ses ruines.

