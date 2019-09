Bahamas : les rescapés de Dorian souhaitent fuir les zones sinistrées

Aux Bahamas, après le passage de l'ouragan Dorian, des milliers d'habitants souhaitent quitter les zones dévastées afin de rejoindre la capitale Nassau. Sur le port de Marsh Harbour, un cargo qui apporte des vivres est approché par des centaines de personnes qui voudraient y embarquer. Une foule parfois désobéissante au point que les militaires sont déployés pour tenter d'encadrer les choses, et éviter la désorganisation.

Les femmes et leurs enfants sont les premiers choisis afin de monter à bord. Épuisés et en colère, les pères de famille veulent eux aussi embarquer, certains y arrivent. Mais pour les célibataires, c'est plus compliqué. Le capitaine n'accepte pas plus de 300 personnes. "Je suis très contente de partir. Ça va être très long ici", confie une sinistrée. Le bateau mettra environ onze heures afin de rallier Nassau, mais avec soulagement.

