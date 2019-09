Bahamas : la compagnie maritime Royal Caribbean distribue des milliers de repas aux sinistrés

Les cuisiniers s'affairent. Au menu : riz et poulet ou encore sandwich au jambon de dinde. On est loin des repas gastronomiques habituellement fournis par la Royal Caribbean, une compagnie de croisière qui dessert les Bahamas depuis plus de cinquante ans. Mais l'objectif est de servir un maximum de repas en un minimum de temps. La compagnie ambitionne de monter en puissance et de livrer 20 000 repas.

Environ 70 000 personnes sans eau ni nourriture

Car sur les deux îles ravagées par l'ouragan, il ne reste rien, si ce n'est un champ de ruines. Les survivants fuient pour rejoindre Nassau, la capitale des Bahamas épargnée par l'ouragan Dorian. Le bilan officiel est de 44 morts, mais devrait être beaucoup plus lourd, selon les autorités. Les Bahamas vivent là une crise humanitaire sans précédent. Au moins 70 000 personnes sont actuellement sans eau, sans abri ni nourriture.

