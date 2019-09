Bahamas : des secours français viennent en aide aux sinistrés de Dorian

Une semaine après le passage de l'ouragan Dorian sur les Bahamas, le bilan provisoire est de 50 morts. Mais de nombreuses personnes sont portées disparues. Une équipe de France Télévisions est l'une des rares à être sur place et à pouvoir témoigner des difficultés à venir en aide aux sinistrés. "Il faut comprendre que nous sommes sur des îles. Tout, l'eau, les vivres, les bulldozers, les tentes, tout doit être acheminé par bateau et par avion. Et cela ralentit les opérations de secours", explique Agnès Vahramian depuis les Bahamas.

Fournir de quoi réparer temporairement les maisons

Sur l'île de Grand Bahama, les débris sont encore en place, les secours ont du mal à arriver sur les lieux. Une équipe du Secours populaire fait le tour des habitants pour leur venir en aide. "Une partie de mon toit a été arrachée, il faut que je le répare. Et puis l'intérieur de la maison aussi", expose Léon Manings, frappé par le passage de Dorian. L'organisation française peut aider en fournissant des bâches solides, des clous, des cordes et des matelas.

