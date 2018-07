Nicaragua : "Il n'y a aucune réflexion critique" sur les "régimes qui se disent progressistes en Amérique Latine"

Alors que la répression dans le pays a fait plus de 280 morts ces dernières semaines, Gilles Bataillon, spécialiste du Nicaragua, estime que la communauté internationale a une part de responsabilité.

Le Nicaragua connaît depuis trois mois un mouvement de contestation contre le président Daniel Ortega, durement réprimé avec plus de 280 morts du côté des manifestants. Alors que les condamnations internationales se font de plus en plus nombreuses, Gilles Bataillon, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS) et spécialiste du Nicaragua, a dénoncé mercredi 18 juillet sur franceinfo "la façon dont la communauté internationale a regardé de côté lors des deux fraudes qu'ont été les deux dernières élections d'Ortega" et a appelé également à la "vigilance" au sujet du Venezuela.

franceinfo : Comment voyez-vous les choses à l'avenir, la répression va-t-elle encore se durcir ?

Gilles Bataillon : Je pense que très malheureusement, tant qu'Ortega sera en place, la répression va se durcir (...) Ortega ne comprendra les choses que quand ses ambassadeurs seront convoqués dans différents pays latino-européens et en Europe, et qu'il comprendra que la population nicaraguayenne n'est pas prête de céder parce qu'elle est à bout, comme elle l'a été, il y a 40 ans, contre Somoza. Il y a une espèce de bras de fer atroce engagée entre la famille Ortega-Murillo, la police et les groupes de choc d'un côté, et de l'autre côté, l'ensemble de la population nicaraguayenne.

Ortega peut-il rester au pouvoir, malgré ce bain de sang et les condamnations internationales ?

Je le vois essayer de se maintenir le plus longtemps possible au pouvoir. Il semble qu'il y ait des négociations en sous-main, où il souhaiterait au besoin, partir en Espagne. Et plus il attendra, plus la sortie sera difficile parce que les Nicaraguayens demanderont des investigations sur les énormes détournements de fonds et les actes de corruption dont lui et sa famille se sont rendus coupables. Ilds réclameront aussi une enquête pour savoir qui est l'auteur intellectuel de ces massacres, car si effectivement, la police et les groupes de choc sont les auteurs matériels de ces tueries, il y a bien des ordres qui ont été donnés, d'armer les groupes de choc et à la police d'agir de telle ou telle façon.

Y a-t-il une responsabilité de la communauté internationale ?

Il y a une responsabilité de la communauté internationale. Ce que je trouve absolument scandaleux, c'est la façon dont la communauté internationale a regardé de côté lors des deux fraudes qu'ont été les deux dernières élections d'Ortega et je dois dire que les réactions de la communauté internationale ont paru disproportionnées par leur faiblesse.

Il y a eu au Nicaragua une forme de dévoiement de la démocratie ?

Ortega a vidé les institutions démocratiques de leur substance en mettant fin à la division du pouvoir et en confiant aux institutions qui étaient chargées de garantir la libre élection des élus tant au Parlement qu'à la présidence de la République, le soin d'organiser la fraude en sa faveur et en faveur des siens. On n'est plus, au Nicaragua, dans un régime démocratique. On est dans une dictature.

Est-ce que la situation au Nicaragua est une exception sur le continent ?

La situation au Nicaragua préfigure et a, d'une certaine façon, une longueur d'avance sur celle qui existe au Venezuela. Le paradoxe, c'est que le Venezuela de Chavez puis de Maduro a financé le retour en selle d'Ortega, et qu'en même temps Ortega, dans le verrouillage et le dépeçage des institutions démocratiques, a plus d'une longueur d'avance par rapport au Venezuela. Au Venezuela, les gens bricolent et agissent dans la force pour contrer une assemblée où le régime vénézuélien a perdu la majorité. Ils ont élu en parallèle une Constituante qui est parfaitement illégale, mais au Nicaragua, Ortega n'a même pas fait ça ! Il a interdit à l'opposition de se présenter. Il faut une vigilance sur la situation au Venezuela et au Nicaragua. On repense à un article insensé qui avait été écrit par Jeane Kirkpatrick à la belle époque du début de Reagan, qui s'appelait "Dictatorship and double standards", "la Dictature et les doubles standards". Elle appelait à soutenir tranquillement les dictatures qui étaient amies des Etats-Unis. Là d'une certaine façon, la gauche et l'opinion démocratique font la même chose mais à contrario, c’est-à-dire que des régimes qui se disent progressistes en Amérique Latine ne sont pas examinés comme ils devraient l'être. Il n'y a aucune réflexion critique ou très peu sur eux. Et je trouve ça absolument incroyable et désolant.