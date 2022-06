Mexique : vol "inédit" d'une vingtaine de conteneurs transportant de l'or et de l'argent

Le parquet mexicain a annoncé l'ouverture d'une enquête sans donner de détails sur les quantités d'or et d'argent volées.

Une vingtaine de conteneurs, dont certains transportant de l'or et de l'argent, ont été volés dans le port de Manzanillo (Mexique), ont annoncé les autorités locales lundi 13 juin. Selon le chef national des douanes, il s'agit d'"une opération du crime organisé très grave". Qualifiée de "vol du siècle" par certains médias, elle s'est déroulée le 5 juin dans une enceinte privée du principal port commercial, sur la côte Pacifique du Mexique.

Des assaillants lourdement armés ont neutralisé les équipes de sécurité du port, avant d'utiliser des grues et des poids-lourds pendant huit à dix heures pour manipuler les conteneurs, a précisé un responsable de l'Etat de Colima. "Ils ont été très sélectifs dans le type de marchandises qu'ils ont volé", dont "des métaux précieux", a-t-il ajouté. "C'est inédit. On avait déjà vu des vols sporadiques de conteneurs, mais pas dans une telle quantité." Le parquet mexicain a annoncé l'ouverture d'une enquête mais a refusé de donner des détails sur les quantités d'or et d'argent volées.