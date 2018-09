Mexique : une morgue surchargée stockait 273 cadavres dans un camion réfrigéré

Le camion a stationné dans plusieurs quartiers de la ville, changeant à chaque fois d'emplacement à cause des protestations des habitants, avant que les médias aient vent de l'affaire.

A Guadalajara, deuxième ville du Mexique, la criminalité est telle que les morgues débordent, et ont recours à des méthodes macabres pour stocker les cadavres. La découverte d'un camion réfrigéré contenant 273 corps fait scandale dans le pays. Jeudi 20 septembre, les autorités ont annoncé la construction d'une nouvelle morgue de plus de 300 places.

Le procureur régional et le médecin légiste en chef n'avaient pas trouvé d'autre solution face à l'accumulation de cadavres de victimes de meurtres : au Mexique, la loi interdit de les incinérer avant la fin de l'enquête.

Les corps ont donc été entreposés dans un camion garé sur un terrain vague d'un quartier pauvre de la ville. Mais les habitants se sont plaints de l'odeur pestilentielle et des nombreuses mouches. Le véhicule a été déplacé dans un autre quartier, dont les habitants ont également protesté, puis vers des installations appartenant à la justice.

Un manque de place constaté dans d'autres Etats

Mais entretemps les médias ont publié des images vidéo du camion ouvert, avec ses piles de corps dans des sacs noirs. Face l'indignation, les deux dirigeants ont été limogés.

Jeudi, les autorités ont également indiqué chercher de la place dans les cimetières de la ville pour enterrer les 273 corps du camion réfrigéré. Au fur et à mesure que des places seront disponibles dans les cimetières, "l'inhumation avec toutes les procédures adéquates" commencera, a assuré le gouverneur de l'Etat de Jalisco.

Depuis que le gouvernement a déployé l'armée pour combattre les puissants cartels de la drogue, en 2006, le Mexique a enregistré plus de 200 000 morts violentes, dont 28 700 l'an dernier, un record. On retrouve régulièrement des fosses communes contenant des dizaines, parfois des centaines de corps, et plusieurs autres Etats ont également des problèmes de places dans les morgues.