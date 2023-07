Mexique : la chute d'un car dans un ravin fait 29 morts et 19 blessés

Une enquête est ouverte pour déterminer les causes de l'accident.

Le bilan est lourd. La chute d'un car dans un ravin, dans le sud du Mexique, mercredi 5 juillet, a fait 29 morts, dont un enfant, et 19 blessés, selon le procureur de l'Etat d'Oaxaca. Les secours fouillent toujours les décombres dans cette zone montagneuse. Six blessés étaient inconscients au moment d'être hospitalisés, selon la protection civile.

L'accident a eu lieu sur la commune de Magdalena Peñasco, au petit matin et après de longues heures de voyage. Avant de quitter la chaussée, ce car avait parcouru plus d'un millier de kilomètres depuis son départ, la veille au soir, de Mexico. Si les médias locaux évoquent un problème de freins, "le chauffeur a vraisemblablement perdu le contrôle", a déclaré le secrétaire à la Sécurité du gouvernement de l'Etat, lors d'une conférence de presse. Le procureur a, lui, d'abord privilégié la piste de "la faille mécanique" et annoncé l'ouverture d'une enquête, pour déterminer les causes exactes de l'accident.

L'Etat d'Oaxaca est une destination très prisée des touristes au Mexique. Le pays fait face à une multiplication des accidents de cars de voyageurs ces dernières années, au point que des organisations appellent à des règlementations plus sévères.