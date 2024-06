Mexique : Claudia Sheinbaum, première femme présidente du pays

La candidate de gauche, Claudia Sheinbaum, 62 ans, a remporté l’élection présidentielle mexicaine dimanche 2 juin 2024, avec un score compris entre 58 et 60 % des voix.

La scientifique et politicienne de 61 ans, Claudia Sheinbaum, est la première femme à être élue présidente du Mexique. Elle a remporté une victoire décisive aux élections présidentielles du 2 juin 2024, avec un score compris entre 58 et 60 % des voix. La campagne qu'elle a menée a notamment porté sur la poursuite des politiques sociales de son prédécesseur Andrés Manuel López Obrador, la lutte contre la violence et l'amélioration de la condition des femmes. Elle a également appelé le président sortant à respecter le résultat du vote.

Des défis

La nouvelle présidente devra relever de grands défis, tels que la violence endémique associée au trafic de drogue et la violence envers les femmes. Elle a affirmé vouloir guider le Mexique vers la paix et la sécurité, en promettant de combattre les causes de cette violence. Elle prendra ses fonctions le 1er octobre prochain.