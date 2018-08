Mexique : aucun mort dans le crash d’un avion

C’est un petit miracle qui a eu lieu au Mexique mercredi 1er août. Un avion qui transportait 103 personnes s’est écrasé juste après son décollage, et tous les passagers ont survécu. Après le crash, les pompiers se sont affairés pour aller les secourir, mais tous avaient réussi à sortir seuls. 99 passagers et quatre membres d’équipages sont sains et saufs. Si le pilote et une petite fille ont été grièvement blessés, les autres ont été transportés vers les hôpitaux.



"On a senti l’avion tomber"

"Il y a eu une sorte d’explosion, on ne savait pas si c’était la foudre ou un problème mécanique, on a senti l’avion tomber", témoigne un rescapé. Ce vol d’Aeroméxico devait assurer la liaison entre Durango et Mexico, la capitale. Il se pourrait que ce soit un violent un orage qui ait causé l’accident juste après le décollage. L’avion a terminé dans un champ à 300 mètres de la piste d’atterrissage.

