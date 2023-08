L'ONU alerte sur l'augmentation des massacres en Colombie, malgré des trêves

La Colombie a enregistré 52 massacres depuis le début de l'année, soit une hausse de 11% par rapport à la même période l'an dernier, selon un rapport de l'ONU mardi.

Une vague d'assassinats qui a fait 168 morts au premier semestre, dont 19 mineurs. La Colombie a enregistré 52 massacres depuis le début de l'année, soit une hausse de 11% par rapport à la même période l'an dernier, selon un rapport de l'ONU, mardi 15 août. Cette augmentation a eu lieu malgré des trêves conclues cette année entre le gouvernement et des groupes armés.

"Dans les massacres confirmés, on continue d'observer qu'un grand nombre d'entre eux seraient perpétrés par des groupes armés non étatiques et des organisations criminelles", a déclaré la représentante en Colombie du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Juliette De Rivero.

Le président colombien, Gustavo Petro, avait annoncé le 31 décembre un cessez-le-feu bilatéral avec cinq des principales structures armées du pays. Cette trêve avait échoué, rejetée par l'Armée de libération nationale (ELN), qui avait repris les hostilités. Depuis le 3 août, un nouveau cessez-le-feu est en vigueur. Au pouvoir depuis un an, Gustavo Petro ambitionne de mettre en œuvre une politique de "paix totale" visant à désarmer les guérillas, groupes armés et gangs criminels pour mettre fin aux violences. L'ONU a appelé le gouvernement à "mieux articuler la politique de 'paix totale', la politique de démantèlement et la politique de sécurité".