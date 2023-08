Haïti : les violences des gangs ont fait plus de 2 400 morts depuis le début de l'année, selon l'ONU

Entre le 1er janvier et le 15 août, 902 personnes ont également été blessées du fait des violences des bandes armées dans le pays.

Les violences des bandes armées qui font régner la terreur en Haïti ont fait au moins 2 439 morts depuis le début de l'année, a annoncé l'ONU, vendredi 18 août. "Entre le 1er janvier et le 15 août de cette année (...) 902 autres personnes ont été blessées", a déclaré la porte-parole du Haut-Commissariat aux droits de l'homme, Ravina Shamdasani, lors du briefing de l'ONU à Genève (Suisse).

Haïti est englué depuis des années dans une profonde crise économique, sécuritaire et politique, qui a renforcé l'emprise des gangs. Ces bandes armées contrôlent désormais environ 80% de la capitale haïtienne, Port-au-Prince, et les crimes violents sont fréquents.

En réponse à la violence persistante des gangs et à l'insécurité généralisée, il y a eu une hausse des mouvements de "justice populaire" ou des groupes d'autodéfense. "Depuis le 24 avril jusqu'à la mi-août, plus de 350 personnes ont été lynchées par la population locale et des groupes d'autodéfense. Parmi les personnes tuées figurent 310 membres présumés de gangs, 46 membres du public et un policier", a souligné Ravina Shamdasani.

Au moins 30 morts dans un quartier de Port-au-Prince

A Port-au-Prince, les assauts répétés d'un gang contre les habitants du quartier de Carrefour-Feuilles ont fait au moins 30 morts dont deux policiers, quatre disparus et plus d'une dizaine de blessés, d'après le bilan provisoire du Réseau national de défense des droits humains (RNDDH), jeudi. Le groupe criminel à l'origine de l'attaque, dirigé par Renel Destina (ou Ti Lapli), a pillé et incendié des maisons, et des victimes ont été tuées à l'arme automatique. Ces violences ont provoqué la fuite de plus de 5 000 personnes selon Jerry Chandler, directeur général de la Protection civile haïtienne.