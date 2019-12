GRAND FORMAT. "Nous vivons un moment historique" : à la rencontre de ces Chiliens en lutte contre un système où règnent les inégalités

"Ils se sont partagé la terre, la loi, les plus jolies rues, l'air ambiant, l'université, les souliers..." Dans son poème J'accuse, écrit en 1947, Pablo Neruda dénonçait l'oligarchie chilienne. Plus de soixante-dix ans plus tard, les vers du prix Nobel de littérature chilien semblent être toujours d'actualité, à l'image de la révolte qui gronde dans le pays depuis le 18 octobre. L'étincelle est partie de la hausse du prix du ticket de métro – suspendue depuis – et s'est rapidement transformée en un rejet global du modèle économique et social du pays et de ses dirigeants.

Car si le Chili est souvent présenté comme un modèle pour ses voisins d'Amérique latine, et si ses indicateurs économiques sont exceptionnels – un taux de chômage à 7%, un taux de pauvreté de 8,6% et une croissance qui devrait atteindre 3,5% du PIB en 2019 – le pays de 18 millions d'habitants souffre de très grandes inégalités. Selon l'ONU, en 2017, 1% des Chiliens concentraient 33% des revenus du pays. Sur les cent plus grosses entreprises chiliennes, la moitié est contrôlée par seulement vingt familles. Après des années de relative stabilité, depuis la fin de la dictature d'Augusto Pinochet (1973-1990), le Chili reste traversé par de profondes fractures sociales. Comment en est-il arrivé là ?