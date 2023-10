Equateur : six détenus accusés de l'assassinat du candidat à la présidentielle Fernando Villavicencio retrouvés morts en prison

Le président Guillermo Lasso, en déplacement privé à New York, a annoncé qu'il rentrait immédiatement dans le pays, où il a convoqué une réunion des hauts responsables de la sécurité.

Cette tuerie survient à quelques jours du second tour de la présidentielle en Equateur. Six détenus colombiens, inculpés pour l'assassinat en août du candidat centriste à la présidentielle Fernando Villavicencio, ont été tués vendredi 6 octobre pendant des "troubles" dans une prison de Guayaquil, dans le sud-ouest du pays, ont annoncé les autorités.

"Les six personnes privées de liberté (PPL) mortes" dans la prison de Guayas 1 à Guayaquil "sont de nationalité colombienne et étaient inculpées pour l'assassinat de l'ex-candidat à la présidentielle Fernando Villavicencio", a indiqué l'administration pénitentiaire dans un communiqué, sans fournir plus de détails.

Guayas 1, qui héberge quelque 6 800 détenus, est l'une des cinq prisons de l'immense complexe pénitentiaire de Guayaquil, où plus de 430 détenus ont péri, parfois démembrés ou brûlés, depuis 2021. Selon des médias locaux, le quartier 7 de la prison, où ont démarré les violences, est contrôlé par le groupe Los Aguilas, l'une des multiples bandes criminelles équatoriennes liées aux cartels de la drogue colombiens ou mexicains, comme ceux de Sinaloa et Jalisco Nueva Generacion.

Six Colombiens au lourd passé criminel

Le député Fernando Villavicencio, ancien journaliste de 59 ans et un des favoris pour le premier tour de la présidentielle, avait été abattu par un commando de tueurs à l'issue d'un meeting de campagne à Quito le 9 août, onze jours avant le scrutin. Six Colombiens au lourd passé criminel avaient été interpellés en flagrant délit, et un autre tué par les gardes du corps de la victime. Au total, une dizaine de personnes ont été arrêtées au cours de l'enquête qui a suivi.

Ce sextuple meurtre intervient dans la dernière ligne droite avant le second tour de la présidentielle le 15 octobre. Le scrutin opposera Luisa Gonzalez, dauphine de l'ex-président Correa, au conservateur Daniel Noboa, fils de l'un des hommes d'affaires les plus riches du pays. Les derniers sondages donnent les deux candidats au coude à coude. Le remplaçant de Fernando Villavicencio, Christian Zurita, lui aussi ancien journaliste, a été éliminé au premier tour.