Equateur : des milliers de personnes manifestent à Quito contre la hausse du prix de l'essence

La mobilisation ne faiblit pas. Plusieurs milliers de personnes, dont des indigènes et paysans équatoriens, ont commencé à défiler mercredi 9 octobre dans les rues de Quito lors d'une grande manifestation contre la hausse du prix de l'essence. Les manifestants, qui se rassemblent dans la capitale depuis lundi, se dirigent vers le centre historique quadrillé par les forces de l'ordre. Les syndicats et les organisations étudiantes doivent aussi se joindre à cette marche.

Quito: Saw tons of protesters in just two kilometres walked. Many more coming from the north. This includes: Indigenous communities, farmer/rural organizations, students, small political parties, unions, and other activist groups (organized feminists, anarchists). @teleSURenglish pic.twitter.com/0KPEW7OME9

11:15am Quito: Indigenous people from Imbabura set out to join the thousands of people already down in El Centro Historico. @teleSURenglish



All is being surveilled by helicopters and drones. #ParoNacionalEcuador pic.twitter.com/Mn2zxtuVX3