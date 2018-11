États-Unis : le baron de la drogue "El Chapo" face aux juges

C'était le narcotrafiquant le plus puissant du monde. Le procès de Joaquín Guzmán, dit "El Chapo", s'est ouvert lundi 5 novembre à New York sous très haute sécurité. "El Chapo" est un spécialiste de l'évasion. Les rues et les ponts sont fermés au passage de son convoi. Depuis son extradition aux États-Unis en janvier 2017, El Chapo est sous surveillance pratiquement 24 heures sur 24.

Roi de l'évasion

"El Chapo" s'est déjà échappé deux fois des prisons mexicaines. La seconde fois, il a disparu dans un tunnel creusé sous sa douche pour rejoindre une galerie longue de 1,5 km et équipée d'un rail pour une moto.

Pendant quinze ans, "El Chapo" a dirigé le cartel de sa région natale. Un règne marqué par la terreur et des règlements de compte avec les gangs rivaux. Du Mexique, il aurait écoulé aux États-Unis plus de 154 tonnes de cocaïne. "El Chapo" va plaider non coupable. Son procès va durer quatre mois. Il risque la perpétuité.

