Colombie : l'hélicoptère du président Ivan Duque cible d'un attentat

"Un lâche attentat." L'hélicoptère à bord duquel voyageait le président colombien Ivan Duque a été la cible de tirs vendredi 25 juin, près de la frontière vénézuélienne, a annoncé le chef de l'Etat. "C'est un lâche attentat, on voit des impacts de balle sur l'aéronef présidentiel", a affirmé le président colombien dans un communiqué officiel, ajoutant que son service de sécurité et la solidité de l'hélicoptère avaient réussi à empêcher que "quelque chose de mortel" ne se passe.

El ataque al helicóptero presidencial es una afrenta a todos los colombianos que luchamos por este país. Solo logrará que crezca nuestra determinación por el bienestar de nuestros conciudadanos. Este triste epílogo de días de violencia debe invitarnos a decir no más. @IvanDuque https://t.co/XQaMF5tpSP — Fernando Ruiz (@Fruizgomez) June 26, 2021

Pire vague de violences

L'attaque s'est produite dans le département Norte de Santander, une région du nord-est de la Colombie ravagée par la violence entre groupes armés et par le trafic de drogue. Des images diffusées par la présidence ont montré plusieurs impacts de balle sur la queue et le rotor principal de l'appareil. "On ne nous intimide pas avec la violence ni avec des actes de terrorisme. Notre Etat est fort, et la Colombie est assez forte pour affronter ce genre de menace", a ajouté le président conservateur.

Ivan Duque se trouvait à bord de l'hélicoptère avec les ministres de la Défense et de l'Intérieur, et le gouverneur du département Norte de Santander. Personne n'a été blessé dans l'attaque. Depuis son arrivée au pouvoir en 2018, la Colombie est confrontée à la pire vague de violence qu'elle ait connue depuis le désarmement des Farc, essentiellement liée aux rivalités pour le contrôle du trafic de drogue et de l'extraction minière illégale.