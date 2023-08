"C'en est trop" : en Haïti, les habitants d'un quartier de Port-au-Prince "chassés" par les gangs

Des groupes armés font régner la terreur dans les quartiers de la capitale, Port-au-Prince. A Carrefour-Feuilles, beaucoup d'habitants ont préféré prendre la fuite.

Haïti est plongée dans le chaos, sans président – assassiné en juillet 2021 – et avec une police démunie et démotivée. Des gangs violents ont pris le contrôle de près de 80% de la capitale Port-au-Prince, à coups de viols, d'exécutions sommaires et de massacres. Dernier lieu en proie au chaos : le quartier de Carrefour-Feuilles, situé au sud de Port-au-Prince. Des groupes armés y sèment la terreur alors que la population souffre déjà d'une pauvreté endémique. Selon l'ONU, la moitié de la population de l'île, 5 millions de personnes, a besoin de l'aide humanitaire. Et ce quartier de Carrefour-Feuilles est devenu un symbole.

Carrefour-Feuilles subit depuis des mois les assauts de l'un des gangs les plus dangereux d'Haïti. Mais l'attaque de ces derniers jours est la plus violente : plus de 3 000 habitants ont fui dans la précipitation, depuis mardi 15 août. Luckenson est un journaliste haïtien indépendant. Il décrit des Haïtiens "aux abois". "C'est la panique. La zone est attaquée par des groupes armés." Les habitants sont livrés à eux-mêmes, comme ce père de famille qu'il a rencontré : "C'en est trop, les habitants de Carrefour-Feuilles sont à bout. Ces bandits décident d'attaquer la population, pour la chasser et établir leur territoire."

Un quartier stratégique

En s'attaquant à Carrefour-Feuilles, ce gang cherche à élargir le territoire qu'il contrôle et à prendre position dans ce quartier qui surplombe la capitale. C'est ce qu'explique Hervé, journaliste à la radio Kiskeya. "Carrefour-Feuilles est un quartier stratégique, parce que les gangs vont peut-être dominer le centre-ville de Port-au-Prince, pour pouvoir multiplier les kidnappings et rançonner la population."

Cette nouvelle attaque illustre l'incapacité de la police haïtienne, sous-équipée et en sous-effectif, à protéger la population, face à des gangs surarmés. En réponse, des groupes d'auto-défense ont commencé à se faire justice eux-mêmes, comme en témoigne la création du groupe Bwa Kale. Human Rights Watch dénombre près de 150 groupes criminels en activité dans la capitale. Dans un rapport accablant publié le 14 août, l'ONG s'inquiète de l'augmentation des cas de violences sur l'île depuis le début de l'année 2023.

Le chef de l'ONU a réclamé le déploiement "urgent" en Haïti d'une force multinationale de "police" et de "militaires" pour y lutter contre les gangs armés, selon un courrier d'Antonio Guterres au Conseil de sécurité dévoilé mercredi.