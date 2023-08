Argentine : l'élection présidentielle se jouera entre trois candidats, l'ultralibéral Javier Milei en force, selon les résultats des primaires

Lors de ces primaires dimanche, plus de 35 millions d'électeurs argentins étaient appelés à présélectionner à la fois les partis en lice le 22 octobre, ainsi que leurs candidats.

En Argentine, l'élection présidentielle du 22 octobre se jouera entre l'économiste ultralibéral-libertaire Javier Milei, auteur d'une percée spectaculaire, une ancienne ministre de la Sécurité de droite, Patricia Bullrich, et l'actuel ministre de l'Economie Sergio Massa, de centre-gauche, selon les résultats des primaires, dimanche 13 août.

Javier Milei, candidat de 52 ans qui se présente en anti-système contre une "caste politique", a créé la sensation en recueillant le plus de votes individuels au niveau national, avec plus de 30% des voix, selon des résultats officiels portant sur 93% des bulletins. Il devance Patricia Bullrich, 67 ans, et Sergio Massa, 51 ans, qui a gagné la primaire dans le camp gouvernemental. Lors de ces primaires "ouvertes, simultanées et obligatoires" (PASO), plus de 35 millions d'électeurs argentins étaient appelés à présélectionner à la fois les partis en lice le 22 octobre, ainsi que leurs candidats.

Le président péroniste sortant Alberto Fernandez, impopulaire, ne se représente pas. Sa succession s'annonce très incertaine, après les échecs de son administration et de celle du libéral Mauricio Macri (2015-2019) à redresser la troisième économie d'Amérique latine. L'Argentine reste enferrée entre une inflation à deux chiffres depuis 12 ans (dernièrement, 115% sur an), une dette colossale auprès du FMI, une pauvreté atteignant 40% et une monnaie qui dévisse.