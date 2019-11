VIDEO. L'Amazonie sur le grill

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Selon des ONG internationales, 70% de la déforestation dans le monde serait liée à l’industrie de la viande. Plus de 64 000 incendies ont été recensés en Amazonie. Et en un an, la déforestation a presque doublé. Qui sont les principaux responsables ? Les éleveurs bovins qui ne cessent d’abattre des arbres pour étendre leurs exploitations ? Le puissant lobby du soja, cultivé pour nourrir des millions de têtes de bétail partout sur la planète ? Entre les arbres et les vaches, ils ont choisi…

Des dégâts irréversibles ?

En quelques années, le Brésil est devenu le garde-manger de la planète. Mais à quel prix ? L’appétit mondial pour la viande est-il en train de causer des dégâts irréversibles ? "Envoyé spécial" est parti au cœur d'une forêt menacée.

Un reportage d'Elise Menand, Guillaume Marque et Marielle Krouk diffusée dans "Envoyé spécial" le 7 novembre 2019.