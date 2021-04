Pérou : une nouvelle espèce de grenouille découverte en forêt amazonienne

Selon les autorités péruviennes, la zone où l'espèce a été découverte recèle d'une faune et d'une flore menacées et revêt ainsi une grande importance environnementale.

Une nouvelle espèce de grenouille marsupiale, dont les oeufs se développent dans une poche située sur son dos, a été découverte dans un parc naturel de l'Amazonie péruvienne, a rapporté vendredi 9 avril le Service national des zones naturelles protégées (Sernanp). "Cette nouvelle espèce se distingue par une peau granuleuse épaisse sur le dos, une coloration dorsale verte sans motif, un iris turquoise et un ventre sans taches, mouchetures ou points", a décrit la Sernanp dans un communiqué (lien en espagnol). Elle appartient au genre Gastrotheca de la famille des Hemiphractidae, un anoure amphibien que l'on trouve en Amérique centrale et du Sud.

La découverte a été faite il y a quelques semaines lors d'une étude menée dans la lande et la forêt pluviale de la Cordillère de Colán, une zone protégée située dans la région amazonienne du nord du Pérou, à la frontière avec l'Equateur, à une altitude de plus de 3 100 mètres au-dessus du niveau de la mer. Selon les autorités péruviennes, la zone, d'une superficie de 39 237 hectares, recèle de la faune et de la flore menacées et revêt une grande importance environnementale car elle abrite des espèces uniques.