Info franceinfo Emmanuel Macron va recevoir le chef Raoni dimanche à l'Elysée

Emmanuel Macron va recevoir le chef Raoni dimanche 4 juin à l'Elysée, a appris franceinfo auprès de l'Elysée. "Cette rencontre sera l’occasion pour le président de la République de réitérer son attachement au respect des droits des peuples autochtones, et sa détermination à œuvrer à la conservation des espaces naturels, et notamment des forêts tropicales dans ce qu’elles constituent des réserves vitales de carbone et des trésors de biodiversité", précise l'Elysée.

Le chef de l'Etat et le cacique Raoni aborderont "les prochaines grandes échéances pour renforcer la protection des forêts à l'échelle mondiale après le One Forest Summit de Libreville". Il sera question notamment du "sommet pour un nouveau pacte financier mondial à Paris, qui œuvrera à accroître la solidarité internationale pour lutter contre la pauvreté, protéger la nature et agir pour le climat ; puis le sommet de l'Amazonie cet été".

Le président de la République avait déjà reçu le chef Raoni à l'Elysée en mai 2019. Le défenseur des tribus indigènes et de la forêt amazonienne au Brésil avait également été convié au sommet du G7 à Biarritz sous présidence française au mois d’août de la même année.