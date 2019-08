Feux en Amazonie : quasiment quatre fois plus d'incendies cet été que l'année dernière, selon l'Agence spatiale européenne

En compilant les données de satellites européens, l'ASE a recensé 4 000 incendies entre le 1er et le 24 août 2019, au Brésil, mais également au Pérou, en Bolivie, au Paraguay et en Argentine.

Les données satellites de l'Agence spatiale européenne, présentées sur le site internet de l'ASE, indiquent mardi 27 août que les incendies qui ravagent la forêt amazonienne en ce mois d'août sont quasiment quatre fois plus nombreux que l'an dernier à la même période.

4 000 incendies entre le 1er et le 24 août

En compilant les données de satellites européens, l'ASE a recensé 4 000 incendies entre le 1er et le 24 août 2019, au Brésil, mais également au Pérou, en Bolivie, au Paraguay et en Argentine. Or, "l'année dernière à la même période, seulement 1.100 incendies avaient été détectés" par l'Agence. Par ailleurs, Copernicus Atmosphère (CAMS), organisme de surveillance de l'environnement placé sous la houlette de l’ASE, a estimé que "les incendies en Amazonie cette année avaient relâché 228 mégatonnes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, ainsi que d'abondantes quantités de monoxyde de carbone".

De plus, l'Agence spatiale européenne, rappelle que l'augmentation sans précédent des incendies au Brésil est due à la déforestation légale et illégale qui permet d'utiliser les terres à des fins agricoles mais également à la hausse globale des températures sur Terre.