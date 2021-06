Exposition : avec "Amazonia", le photographe Sebastião Salgado veut montrer que la forêt amazonienne, menacée, est encore en vie

Avec l'exposition "Amazonia", à la Cité de la musique de la Philharmonie de Paris, le photographe Sebastião Salgado veut que le visiteur se sente immergé dans la forêt amazonienne. "Nous avons voulu que les gens qui rentrent dans cette exposition ne soient plus les mêmes que quand ils sortiront, qu'ils aient une vraie idée de l'Amazonie vivante", lance l'artiste. Un peu plus de 17% de l'Amazonie a été détruite. Cette exposition de photographies en noir et blanc témoigne de la vie qui continue dans les 82% restants.



400 clichés en sept ans d'immersion

Pour mener à bien ce projet, le photographe a rencontré plusieurs tribus. Certaines ont des contacts avec la population depuis des dizaines d'années, et ont beaucoup de contacts avec notre société. "Il y a aussi des tribus que j'ai photographié qui ont été contactées il y à peine 15 mois, donc elles étaient dans un état de pureté écologique, de liaison avec la nature totale", raconte-t-il. Il a passé sept ans à sillonner la forêt pour rapporter ses 400 clichés.