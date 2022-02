Équateur : une fuite de pétrole survient dans une forêt amazonienne

En Amazonie équatorienne, la rupture d'un oléoduc a provoqué une nouvelle catastrophe écologique. Plus de 6 000 barils se sont déversés dans cette réserve.

Un torrent de boue, visqueux et noirâtre, qui emporte presque tout sur son passage, a été filmé par une caméra de vidéosurveillance. Dans la banlieue de Quito, la capitale de l'Équateur, un quartier a été éventré, les maisons inondées. Le bilan est lourd : 24 personnes au moins sont mortes. Après plusieurs heures de déluge, les habitants, appuyés par l'armée, ont commencé à nettoyer les rues. Les dégâts sont très importants.



Des glissements de terrain

"Nous allons devoir dégager beaucoup de débris, des dizaines de maisons sont détruites, mais l'eau a aussi emporté des voitures et du mobilier. On en trouve partout", témoigne un habitant. Les pluies diluviennes de ces derniers jours sont à l'origine de cette catastrophe. Elles ont provoqué des glissements de terrain, mais aussi la rupture d'un oléoduc situé en amont d'une rivière. L'équivalent de 6 300 barils, soit plus d'un million de litres de pétrole, s'est échappé dans le parc national de Cayambe‑Coca, une forêt amazonienne pourtant protégée, car riche en biodiversité. Les autorités équatoriennes redoutent une pollution majeure. La rivière serait déjà contaminée. Il s'agit de la principale ressource des populations autochtones qui vivent dans ces forêts d'altitude.