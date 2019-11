Déforestation: les chercheurs d'or guyanais dans le viseur des militants écologistes

Depuis le ciel de la Guyane, on peut observer des zones déforestées. De plus en plus d'hectares seraient concédés par l'État aux chercheurs d'or. La France participe-t-elle à la déforestation de l'Amazonie ? Les opérateurs miniers sont pointés du doigt pas les militants écologistes. Parmi eux, Thomas Saunier, guide forestier, est farouchement opposé aux chercheurs d'or.

La végétation a du mal à reprendre

"Là on voit l'activité humaine qui est passée par là. On voit encore les dents des pelles mécaniques qui ont creusé la falaise, donc qui s'éboulent. Ça veut dire qu'à chaque épisode pluvieux toute cette terre glisse dans la rivière", explique-t-il. Sur les sites qui ne sont plus en exploitation, les végétations ont du mal à reprendre. Une réforme du code minier est prévue d'ici la fin de l'année afin qu'il prenne davantage en compte les enjeux environnementaux.

