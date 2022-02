Colombie : l'Amazonie a enregistré un record de chaleur en janvier, entraînant une multiplication des feux de forêt

Le mois de janvier 2022 a été le plus chaud pour l'Amazonie colombienne au cours de la dernière décennie, selon un rapport du ministère de l'Environnement auquel l'AFP a eu accès vendredi 4 février. Cela a entraîné une multiplication des feux de forêt dans cette région du sud-est de la Colombie, avec un très probable impact sur la qualité de l'air jusque dans la capitale Bogota. Le phénomène se produit, ajoute le ministère, lorsque le pays traverse une saison de faibles précipitations. Elle est due aux "activités anthropiques", c'est-à-dire aux activités humaines, dont "la plus importante est associée aux fronts de déforestation", ajoute le rapport.

Dans son rapport, le ministère précise que le mois de janvier a enregistré la "valeur la plus élevée de points chauds au cours des dix dernières années" dans l'Amazonie colombienne. Au moins 80% de ces "points chauds" sont des feux de forêt, a expliqué un porte-parole du ministère. Fin janvier, le ministère a recensé plus de 3 300 "points chauds" dans les six départements qui composent l'Amazonie colombienne, dont 1 300 dans la seule région du Guaviare.