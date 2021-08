Brésil : des milliers d'indigènes manifestent devant la Cour suprême avant un jugement sur leurs terres ancestrales

Des milliers d'indigènes en tenue traditionnelle ont manifesté mercredi 25 août à Brasilia (Brésil) où la Cour suprême devait rendre un jugement crucial sur leurs terres ancestrales.

Quelque 6 000 membres de 170 tribus, beaucoup portant des coiffes en plumes et brandissant des arcs et des flèches, sont partis vers le siège de la plus haute juridiction brésilienne, espérant faire pression sur ses 11 juges. Il s'agit de la plus importante manifestation d'indigènes jamais organisée au Brésil, selon l'Association des peuples indigènes du Brésil (Apib) qui coordonne la mobilisation.

Une décision attendue ce jeudi

La Cour a renvoyé à jeudi au plus tôt son jugement concernant ces terres ancestrales, la discussion sur une autre affaire s'étant prolongée mercredi, a appris l'AFP auprès du tribunal. Les juges doivent confirmer ou rejeter la "thèse temporelle" qui ne reconnaît comme ancestrales que les terres qui étaient occupées par les indigènes quand a été promulguée la Constitution, en 1988.

Or de nombreuses tribus ont été déplacées lors des soubresauts de l'histoire brésilienne, notamment sous le régime militaire (1964-85). De retour sur leurs terres, celles-ci réclament la protection du statut accordé aux réserves, auquel est opposé le puissant lobby brésilien de l'agronégoce. Pour les défenseurs de l'environnement, la protection des terres indigènes est aussi le moyen d'enrayer la destruction de l'Amazonie, victime d'une déforestation record sous la présidence de Jair Bolsonaro.