Bolivie : Evo Morales se perd dans la jungle

La Bolivie brûle depuis plusieurs mois, et les forêts sont particulièrement touchées. Le président bolivien Evo Morales est venu soutenir les pompiers et il a sorti le grand jeu : combinaison de travail et pulvérisateur en main. L'opération de communication est suivie de près par les caméras. Mais ce qui n'était pas du tout prévu, c'est que le président se perde. Surpris par la nuit, le chef d'État et l'équipe de presse s'égarent. Le groupe cherche les secours, ils sont récupérés une heure plus tard par les militaires.

Une parenthèse insolite au milieu de graves incendies

Au lendemain de sa mésaventure, Evo Morales fait une déclaration amusée et remercie les soldats de l'avoir aidé. L'histoire est une parenthèse insolite alors que la Bolivie fait face à des incendies qui s'intensifient. Plus d'un million d'hectares de forêt ont été ravagés en quatre mois.