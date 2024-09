Au Brésil, les incendies en cours en Amazonie battent un record d'émission de carbone

Les feux en cours depuis de longues semaines au Brésil ont émis une quantité record de carbone (183 mégatonnes) en Amazonie et au Pantanal (écorégion du Brésil qui s'étend à la Bolivie et au Paraguay), selon les dernières mesures transmises par Copernicus et relayées par France Inter ce lundi 23 septembre. Soit une pollution jamais vue depuis 22 ans et la création de ce programme européen qui collecte les données sur l'état de la Terre.

Début septembre, 59 641 foyers d'incendies ont été recensés au Brésil, via les satellites de l'Institut de recherches spatiales. C'est déjà plus que le nombre d'incendies total relevés sur tout le mois de septembre en 2023. Des feux, souvent criminels, mais de plus en plus extrêmes, attisés par la sécheresse, en raison du réchauffement climatique selon les climatologues. Le CNRS estime que le réchauffement a intensifié les incendies au Brésil de 40%, selon une étude publiée cet été.