Amazonie : le sanctuaire des Indiens est en danger

Hors de contrôle, les incendies continuent de ravager la forêt amazonienne. En l'espace de 48 heures, 2 500 nouveaux départs de feu ont été recensés dans tout le Brésil. Les premiers menacés sont les Indiens, installés au milieu de la forêt. La tribu des Parantintin trouvait dans la forêt des ressources leur permettant de subvenir à leurs besoins. "Dans 10 ou 15 ans, on ne pourra plus vivre comme aujourd'hui. On ne respirera plus le même air. On est vraiment très inquiets", explique un membre de la tribu.

420 tribus vivent dans la forêt amazonienne

Pour les Parantintin, la première cause des incendies est la déforestation record, qui a augmenté de 67% en un an. L'objectif des exploitants agricoles est de transformer les parcelles en pâturages. Le feu leur sert à défricher une fois les arbres coupés. Les Indiens de la tribu Mura découvrent régulièrement de larges zones déboisées sur leurs terres. "Pour nous, c'est de la destruction. Ce qui se passe ici est une atrocité", regrette le chef de la tribu. Près de 420 tribus vivent aujourd'hui dans la forêt amazonienne.