Amazonie : "J'ai besoin de vous" pour sauver la forêt, clame le chef indigène Raoni à Paris

Le chef Raoni est de passage à Paris où il va rencontrer dimanche le président de la République. Défenseur emblématique de la forêt amazonienne, il martèle qu'il ne veut "pas d'envahisseurs qui viennent construire des routes" sur ses terres.

Raoni a plus de 90 ans mais il galope encore avec une vivacité impressionnante. Dans ses yeux, se lit toute la force des arbres de la jungle et quand il parle, c'est comme si chacun de ses mots était capable de faire trembler les objets et ceux qui l'entourent. Raoni est là avec la mission de sa vie et sa colère intacte. "Je suis le chef Raoni. Je suis le plus grand gardien de la forêt amazonienne et du monde", explique le célèbre chef indigène lors d'une étape parisienne, en ce début juin, dans le cadre de sa croisade pour sauver la forêt amazonienne.

>> Amazonie : le chef Raoni dénonce Bolsonaro devant la Cour pénale internationale pour "crimes contre l'humanité"

Raoni est reconnaissable facilement avec son plateau de bois en guise de lèvre inférieure. Il continue inlassablement de parcourir la planète pour sauver son monde. Président d'honneur de l'association forêt vierge, il participe cette année à sa neuvième campagne mondiale. Pour lui, il s'agit toujours de sensibiliser face aux dangers qui menacent son territoire brésilien mais aussi d'une façon générale, l'équilibre de la planète. Lors de cette étape parisienne, le chef Raoni sera reçu, dimanche 4 juin, par Emmanuel Macron à l'Elysée.

"Je ne veux pas de chercheurs d'or sur mes terres. Je ne veux pas de trafiquants et de pilleurs de bois sur mes terres. Je ne veux pas d'envahisseurs qui viennent construire des routes chez moi ou des barrages sur mes fleuves. Je suis le chef Raoni et j'ai besoin de vous", clame Raoni.

La menace Jair Bolsonaro pèse toujours

Le chef indigène est infatigable mais lucide, notamment lorsqu'il évoque l'état de sa forêt primaire, les dangers et les ennemis qui la guettent, à commencer par Jair Bolsonaro qui continue d'œuvrer à sa destruction. "Toutes les terres de ma réserve sont menacées, assure Raoni. La forêt est menacée de disparition et cela a été pire avec Jair Bolsonaro, notre ancien président. C'est lui qui a accéléré les choses. Il a toujours détesté les peuples indigènes et il incite les parlementaires à voter des lois contre les indigènes".

>> Brésil : les députés approuvent un projet limitant la démarcation des terres indigènes, contre l'avis de Lula

Parmi les deux dernières lois votées avec la droite brésilienne au Parlement, fin mai, il y en a une qui prévoit de réduire la surface des terres des indigènes et une autre qui supprimerait le ministère des Peuples indigènes. Il est donc important pour Raoni de mobiliser et de récolter des fonds pour tenter de sauver sa forêt qui est aussi l'un des poumons de la planète.