Amazonie : des enfants recherchés après le crash d'un avion en pleine forêt

Quatre enfants, de 11 mois à 13 ans, sont portés disparus depuis le 1er mai dernier. L'avion qui les transportait s'est crashé en pleine forêt amazonienne, au sud de la Colombie.

Un biberon, une étiquette de bandeau pour les cheveux et des ciseaux. Voici ce que le chien renifleur et les équipes de secours ont retrouvé dans la jungle amazonienne. Autant d'indices qui entretiennent l'espoir. L'espoir de retrouver vivants trois enfants de 13, 9 et 4 ans et un bébé de 11 mois. Ces frères et sœurs auraient réchappé au crash d'un avion au sud de la Colombie. L'aéronef a disparu des radars le 1er mai dernier et a été localisé, il y a trois jours. Le corps du pilote a été retrouvé dans la carlingue, celui de la mère et d'un autre adulte un peu plus loin.

Les enfants aperçus par des tribus autochtones ?

Les enfants, eux, manquent toujours à l'appel. Un message de leur grand-mère a été diffusé dans la jungle depuis le haut-parleur d'un hélicoptère de l'armée. Les enfants ont-ils réussi à survivre plus de 15 jours dans cette jungle hostile, peuplée d'animaux sauvages ? Des membres de tribus autochtones affirment les avoir aperçus, mais ce sont des témoignages fragiles. Les secours ont découvert un abri de fortune fait de bâtons et de branchages. Il y a quelques heures, jeudi 18 mai, confusion totale lorsque le président colombien a annoncé que les enfants étaient sains et saufs. Il a dû présenter ses excuses à la nation, et assure que les recherches se poursuivent.