Amazonie : au Brésil, la violence envers les défenseurs de l'environnement alimente la déforestation

L'ONG Human Rights Watch a publié un rapport estimant que les autorités brésiliennes "échouent" à protéger les défenseurs de l'environnement.

Le gouvernement brésilien "échoue" à protéger les défenseurs de l'environnement. Dans un rapport publié mardi 17 septembre, Human Rights Watch accuse le Brésil d'encourager les violences de la part de réseaux mafieux qui détruisent l'Amazonie, et de ralentir ainsi la lutte contre la déforestation.

Dans ce rapport, intitulé "les mafias de la forêt tropicale", l'ONG pointe du doigt l'impunité et l'allègement des contrôles environnementaux, qui contribuent également à la déforestaion de la plus grande forêt tropicale du monde.

La destruction des ressources amazonienne "est menée en grande part par des réseaux criminels qui emploient la violence et l'intimidation contre ceux qui se mettent en travers de leur chemin", accuse HRW.

20 défenseurs de l'environnement tués en 2018

Jair Bolsonaro, président d'extrême droite, est sommé d'arrêter "ses attaques verbales et accusations sans fondement" contre les ONG, qui stimule la violence et la défiance envers les protecteurs de l'environemment. Human Rights Watch lui demande également de "rétablir la coopération" entre le gouvernement et la société civile pour protéger les indigènes, les défenseurs de l'environnement et la forêt.

En 2018, l'ONG Global Witness a recensé 20 assassinats de défenseurs de l'environnement au Brésil, ce qui en fait le 4e pays le plus meurtrier pour ces militants. Ce phénomène n'est pas nouveau : en 1988, Chico Mendes, l'une des voix les plus connues à l'étranger de défenseurs de l'environnement, avait été éliminé sur ordre d'un propriétaire terrien.