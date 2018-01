Une association pour venir en aide aux Algériennes rejetées par leur mari après un cancer

"Tu as un cancer tu t'en vas". En Algérie, le cancer du sein est encore très tabou dans la société. De fait, beaucoup de femmes atteintes de ce cancer sont rejetées par leur mari. Pour les aider à surmonter cette double-épreuve, l’association algérienne Nour doha (Lumière du jour) leur vient en aide : "Nous les femmes, on doit combattre ça", explique la présidente de l’association, Samia Gasmi.

"Les femmes ont peur d'aller voir un médecin. C’est une grosse erreur !"

En Algérie, le cancer du sein est le plus fréquent, le nombre de cas recensés a été multiplié par cinq en vingt ans. En outre, la médecine a fait d’énormes progrès, comme l’indique Samia Gasmi : "La femme, après une mastectomie, elle peut refaire sa reconstruction mammaire et les choses rentrent dans les normes. Nous avons de très bons chirurgiens qui font ce travail. Et la femme reprend sa vie normale et le mari aussi." Mais la plupart du temps, "à l'annonce ou à la fin du traitement, le mari refuse de reprendre sa femme", fait remarquer la présidente de l’association.

Les préjugés son encore très nombreux et la plupart des femmes doivent affronter le regard des autres, en plus de celui de son mari. Résultat, certaines femmes préfèrent ne pas consulter : "À force de connaître, d’entendre, d’écouter que certaines femmes sont abandonnées par leur mari suite au cancer du sein, les femmes ont peur d'aller voir un médecin. C’est une grosse erreur !" fustige Samia Gasmi. Au contraire, selon elle, "si vous vous apercevez que vous avez quelque chose dans le sein, il faut aller voir un médecin."

Par ailleurs, l’association Nour doha insiste sur le fait que le cancer n'est pas contagieux et que l'entourage a un rôle important dans la guérison : "La vie continue, il faut combattre, que le mari soit aux côtés de sa femme pour l'assister, l'accompagner, la chérir et ne pas l'abandonner."