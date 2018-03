Un premier vol direct rallie l'Europe à l'Australie (et il est arrivé à l'heure)

L'Australie n'est plus qu'à 17 heures de l'Europe. Dimanche 25 mars, la compagnie aérienne australienne Qantas a effectué le premier vol direct sans escale entre l'Australie et la Grande-Bretagne. Un périple de 14 484 km long effectué en 17 heures. Le vol Perth-Londres, effectué par un Boeing 787-9 Dreamliner, a atterri dans la capitale britannique à l'heure, à 05h05.

HISTORY has been made! After a non-stop flight from Perth Airport 17 hours and two minutes, #QF9 is wheels down in London at Heathrow Airport. A new milestone in aviation history. #QantasDreamliner @Qantas #QF9 pic.twitter.com/91ddYpMoGA