Algérie : un avion militaire s'écrase avec une centaine de personnes à bord

L'appareil s'est crashé peu après son décollage près de la base aérienne de Boufarik, à une trentaine de kilomètres au sud d'Alger.

Un avion militaire algérien de transport s'est écrasé, mercredi 11 avril, ont annoncé l'agence d'Etat APS et des télévisions algériennes. L'appareil s'est crashé peu après son décollage près de la base aérienne de Boufarik, à une trentaine de kilomètres au sud d'Alger. Une centaine de militaires se trouvaient à bord, selon une source militaire citée par l'AFP. Selon cette source, qui a requis l'anonymat, l'avion est un Iliouchine IL-76, un appareil militaire de fabrication soviétique puis russe, capable de transporter environ 120 passagers. Aucun bilan n'était disponible dans l'immédiat.

Une vidéo tournée par un automobiliste montre une fumée noire s'élever au-dessus d'un champ d'oliviers. Sur d'autres images, retransmises par une chaîne algérienne, on voit une foule de badauds et de responsables de la sécurité se tenant dans un pré aux alentours du site du crash. On aperçoit l'arrière d'un appareil en feu.