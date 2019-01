Zimbabwe : la crise économique provoque des émeutes à travers tout le pays

La première centrale syndicale du pays, le Zimbabwe Congres of Trade Union (ZCTU), a appelé à la grève générale et les partis d’opposition ont accompagné le mouvement.

Le gouvernement, prétextant une pénurie, a augmenté le prix des carburants de 150%, le gasoil atteignant désormais 3,11 dollars le litre, alors que les salaires tournent autour de 300 dollars par mois. "Les gens se battent pour survivre. On ne peut pas juste s’asseoir et regarder. Nous appelons au blocage du pays", a lancé le pasteur Evan Mawarire.

Our fuel tanks are on #EMPTY, Our bank accounts are On #EMPTY, our Hospital resources are on #EMPTY, our Education is on #EMPTY, the job market is on #EMPTY, freedom is on #EMPTY & our Christmas is #EMPTY all because ZanuPF promises & policies have ALWAYS, ALWAYS BEEN #EMPTY pic.twitter.com/gE9hwxPxyG